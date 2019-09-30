Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $61 за баррель. Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Так, к закрытию торгов на понедельник стоимость ноябрьских фьючерсов нефти данной марки снизилась на $0,98 (1,58%) и составила $60,93 за баррель, нефть Brent с поставкой в декабре снизилась $0,88 (1,44%) до $60,16 за баррель.

По данным агентства, снижение происходит на фоне возрастающих опасений влияния торговой войны между Китаем и США на рост экономики и снижение спроса на нефть.

Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что высоких цен на нефть ожидать не стоит как минимум до окончания торговых войн между США и Китаем.

