Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель

Как свидетельствуют данные торгов, цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки $60 за баррель, пишет Regnum.

Отмечается, что в ходе торгов стоимость нефти снизилась до минимума $59,67 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть наблюдается колебание валют на рынке. Ранее в эфире НСН экономист Василий Колташов высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.

