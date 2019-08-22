Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель
22 августа20:30
Как свидетельствуют данные торгов, цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки $60 за баррель, пишет Regnum.
Отмечается, что в ходе торгов стоимость нефти снизилась до минимума $59,67 за баррель.
На фоне снижения цен на нефть наблюдается колебание валют на рынке. Ранее в эфире НСН экономист Василий Колташов высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.
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