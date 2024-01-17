Стоимость какао достигла рекордных значений
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, сообщает Reuters.
По мнению аналитиков, на цену повлияли сокращение поставок и опасения по поводу падения производства какао в мире.
При этом, по прогнозам специалистов, дефицит какао на рынке сохранится.
По итогам 2023 года на торгах в Лондоне стоимость фьючерсов на какао поднялась на 70%, до £3506 за тонну, что стало рекордным показателем с 2008 года.
Ранее производители предупредили о росте цен на шоколад из-за подорожания какао, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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