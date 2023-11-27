FT: в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Из-за нового закона о защите лесов в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао на складах, пишет The Financial Times.
Так, согласно закону, нельзя будет продавать продукты, которые произвели в зоне активной вырубки лесов. Большая часть, а именно 70%, мирового производства какао сосредоточено в Кот-д'Ивуаре и Гане, где как раз-таки широко распространены вырубка лесов и детский труд.
Крупнейшими мировыми производителями кофе являются Бразилия, Колумбия, Вьетнам и Индонезия.
Ранее стало известно, что треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru