FT: в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах

Из-за нового закона о защите лесов в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао на складах, пишет The Financial Times.

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Так, согласно закону, нельзя будет продавать продукты, которые произвели в зоне активной вырубки лесов. Большая часть, а именно 70%, мирового производства какао сосредоточено в Кот-д'Ивуаре и Гане, где как раз-таки широко распространены вырубка лесов и детский труд.

Крупнейшими мировыми производителями кофе являются Бразилия, Колумбия, Вьетнам и Индонезия.

Ранее стало известно, что треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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