FT: в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах

Так, согласно закону, нельзя будет продавать продукты, которые произвели в зоне активной вырубки лесов. Большая часть, а именно 70%, мирового производства какао сосредоточено в Кот-д'Ивуаре и Гане, где как раз-таки широко распространены вырубка лесов и детский труд.

Крупнейшими мировыми производителями кофе являются Бразилия, Колумбия, Вьетнам и Индонезия.

Ранее стало известно, что треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром, передает «Радиоточка НСН».

