Стоимость газа в Европе взлетела выше $3000 за 1 тыс. куб. м
7 марта 202211:14
Стоимость газа в Европе в очередной раз за день обновила исторический рекорд, превысив $3 000 за 1 тыс. кубометров.
В понедельник в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена на топливо продолжает рост, котировки поминутно растут. С начала торгов стоимость газа прибавила уже 39%, последовательно преодолев отметки в $2 400, $2 500, $2 600, $2 700, $2 800 и $2 900.
В пятницу, 4 марта цена за тысячу кубометров газа составляла $2391, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru