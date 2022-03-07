Стоимость газа в Европе взлетела выше $3000 за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе в очередной раз за день обновила исторический рекорд, превысив $3 000 за 1 тыс. кубометров.

Цены на газ в Европе впервые превысили $2700 за тысячу кубометров

В понедельник в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена на топливо продолжает рост, котировки поминутно растут. С начала торгов стоимость газа прибавила уже 39%, последовательно преодолев отметки в $2 400, $2 500, $2 600, $2 700, $2 800 и $2 900.

В пятницу, 4 марта цена за тысячу кубометров газа составляла $2391, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГаз
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