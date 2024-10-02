Стоимость газа в Европе выросла на 3% после ракетного удара Ирана по Израилю
Цена газа на лондонской бирже ICE утром в среду поднималась до 460,6 долларов за тысячу кубометров (+3%), таким образом рынок отреагировал на ракетный удар Ирана по Израилю. Соответствующие данные следуют из торгов.
По состоянию на 9:14 по мск стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах скорректировалась до 458,42 долларов за тысячу кубометров.
Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем.
Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным, передает «Радиоточка НСН».
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