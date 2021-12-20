Стоимость газа в Европе вновь поднялась выше $1700 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе на открытии торгов в понедельник вновь взлетела выше $1700 за тысячу кубометров.
По данным лондонской биржи ICE, топливо подорожало более чем на 7%. Так, цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в январе составила $1732 за 1 тыс. куб. м (на 10:01 мск).
Подобная ситуация сложилась на бирже на минувшей неделе. Так, в пятницу стоимость январского фьючерса на хабе TTF впервые с начала октября выросла до $1705 долларов за 1 тысячу кубометров, напоминает РИА ФАН.
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