Стоимость газа в Европе снизилась более чем на 15%

25 февраля в Европе стоимость мартовских фьючерсов на газ снизилась более чем на 15%. Об этом рассказали на лондонской бирже ICE Futures.

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По состоянию на 10.10 часов утра по московскому времени мартовский фьючерс по индексу TTF подешевел до $1 тысячи 320 за тысячу кубометров.

24 февраля представители лондонской биржи ICE сообщили, что стоимость газа в Европе выросла на 35%. Отмечается, что резкий скачек произошел из-за ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ТопливоБиржаЦеныЕвропаГаз
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