«Газпром» начал поставки российского газа в Венгрию в обход Украины

Венгерская сторона 27 сентября заключила с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины, напоминает «Свободная пресса». Соглашение вступило в действие 1 октября.

Согласно договору, в течение 15 лет Будапешт будет получать 4,5 млрд кубических метров газа ежегодно. При этом 3,5 млрд кубометров топлива будут поступать через Сербию, 1 млрд — через Австрию.

Стороны допустили возможность изменения контракта через десять лет, отмечает РИА ФАН.

