«Газпром» начал поставки российского газа в Венгрию в обход Украины
Компания «Газпром» начала поставки газа в Венгрию по продолжающему газопровод «Турецкий поток» «Балканскому потоку» и трубопроводам Юго-Восточной Европы.
Венгерская сторона 27 сентября заключила с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины, напоминает «Свободная пресса». Соглашение вступило в действие 1 октября.
Согласно договору, в течение 15 лет Будапешт будет получать 4,5 млрд кубических метров газа ежегодно. При этом 3,5 млрд кубометров топлива будут поступать через Сербию, 1 млрд — через Австрию.
Стороны допустили возможность изменения контракта через десять лет, отмечает РИА ФАН.
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