Стоимость флакона духов в России с начала 2024 года выросла на 23%
Средняя стоимость флакона духов за первые три месяца 2024 года выросла в России на 23%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий.
По данным издания, средняя стоимость духов составляет 1830 рублей. В октябре-декабря 2023 года показатель находился на уровне 1483 рубля. Также отмечается, что в годовом выражении духи в России стали доступнее, в первом квартале 2023 года их средняя стоимость превышала две тысячи рублей.
Наиболее часто в начале 2024 года россияне выбирали продукцию брендов Hi Do Aroma, V.V. Parfum и «Новая заря». Также среди лидеров по числу продаж турецкие парфюмы Shaik, арабские Lattafa Perfumes, Al Rehab и Arab Emirates Parfum. В общей сложности в первом квартале года россияне потратили на духи 5,3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость косметики за первый квартал 2024 года выросла в российских магазинах на 13%. При этом число покупок косметики за год увеличилось на 2%. В онлайн-магазинах косметику приобретали на 10% чаще, чем в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru