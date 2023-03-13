Стоимость биткойна выросла более чем на 16%

Отмечается, что по данным на 18:04 мск, курс биткойна ускорил свой рост и находился на уровне 23,089 тысяч долларов.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН отмечал, что криптовалюта является лучшим способом трансграничных платежей, особенно для России в условиях санкций. Однако, указывал он, делать ее платежным средством внутри страны не стоит.

