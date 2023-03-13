Стоимость биткойна выросла более чем на 16%

Биткойн в ходе торговой сессии 13 марта вырос на 16,29%, до 23,884 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

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Отмечается, что по данным на 18:04 мск, курс биткойна ускорил свой рост и находился на уровне 23,089 тысяч долларов.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН отмечал, что криптовалюта является лучшим способом трансграничных платежей, особенно для России в условиях санкций. Однако, указывал он, делать ее платежным средством внутри страны не стоит.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиткоинКриптовалюта
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