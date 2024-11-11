Стоимость биткоина впервые в истории превысила 83 тысячи долларов

По данным площадки на 18:24 мск 11 ноября, криптовалюта подорожала на 4,75% за сутки - до 83 375 долларов. Затем стоимость биткоина поднялась до 83 499 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, криптовалюта стала дороже на 4,85%, достигнув отметки в 83 512 долларов.

Ранее правительство РФ утвердило требования к операторам майнинговой инфраструктуры, обязав майнеров отчитываться в ФНС о количестве добытой валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

