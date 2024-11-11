Стоимость биткоина превысила 82 тысячи долларов и обновила рекорд
11 ноября 202413:50
Стоимость биткоина в очередной раз обновила рекорд, превысив отметку в 82 тысячи долларов. Это следует из данных торгов биржи Binance.
По состоянию на 13:27 мск 11 ноября криптовалюта подорожала на 3,44% - до 82 039,47 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, цена биткоина за сутки увеличилась на 3,41% - до 82 060 долларов.
Ранее член экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков заявил «Радиоточке НСН», что наиболее вероятный сценарий заключается в том, что рынок увидит рекорд биткоина в 100 тысяч долларов и даже больше.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru