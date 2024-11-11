Стоимость биткоина превысила 82 тысячи долларов и обновила рекорд

По состоянию на 13:27 мск 11 ноября криптовалюта подорожала на 3,44% - до 82 039,47 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, цена биткоина за сутки увеличилась на 3,41% - до 82 060 долларов.

Ранее член экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков заявил «Радиоточке НСН», что наиболее вероятный сценарий заключается в том, что рынок увидит рекорд биткоина в 100 тысяч долларов и даже больше.