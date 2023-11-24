Стоимость биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила 38 тысяч долларов
Стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 4 мая 2022 года превысила 38 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным площадки на 18:36 мск 24 ноября, криптовалюта подорожала на 3,08% - до 38 220 долларов. Через несколько минут стоимость биткоина немного снизилась, но осталась выше 38 тысяч - 38 209 долларов.
Ранее криптовалютная биржа Binance прекратила обслуживание рублёвых депозитов. Это связано с уходом площадки из России и продаже бизнеса компании CommEX.
В сообщении Binance отмечается, что вывод рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила 38 тысяч долларов
- Львова-Белова: В России в 2022 году родители убили 80 детей
- СМИ: США и Германия намерены вынудить Зеленского к переговорам с Россией
- Карьерный консультант Знаменская рассказала, как правильно составить резюме
- В РФС назвали важным включение матча России и Кубы в Книгу рекордов
- СМИ: Первую группу из 13 израильских заложников передали Красному Кресту
- Песков назвал чушью публикацию Washington Post о тоннеле в Крым
- Топ-менеджер ОАО РЖД Белянкин арестован по обвинению в мошенничестве
- Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
- «Копаешь сам себе»: Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru