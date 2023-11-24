Стоимость биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила 38 тысяч долларов

Согласно данным площадки на 18:36 мск 24 ноября, криптовалюта подорожала на 3,08% - до 38 220 долларов. Через несколько минут стоимость биткоина немного снизилась, но осталась выше 38 тысяч - 38 209 долларов.

Ранее криптовалютная биржа Binance прекратила обслуживание рублёвых депозитов. Это связано с уходом площадки из России и продаже бизнеса компании CommEX.

В сообщении Binance отмечается, что вывод рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».