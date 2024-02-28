Стоимость биткоина впервые с 15 ноября 2021 года превысила 61 тысячу долларов

По состоянию на 17:58 мск 28 февраля криптовалюта подорожала на 7,17% - до 61 127 долларов. Через несколько минут рост несколько замедлился - курс биткоина опустился до 61 001 доллара.

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание, что в 2023 году биткоин вырос на 160% - с 16,5 тысячи долларов до 44 тысяч долларов.

По данным Росфинмониторинга, в 2023 году был зафиксирован двукратный рост незаконных операций с криптовалютой, в основном они связаны с коррупцией, терроризмом и оборотом наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».