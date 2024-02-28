Стоимость биткоина впервые с 15 ноября 2021 года превысила 61 тысячу долларов
Стоимость биткоина впервые с 15 ноября 2021 года поднялась выше 61 тысячи долларов, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 17:58 мск 28 февраля криптовалюта подорожала на 7,17% - до 61 127 долларов. Через несколько минут рост несколько замедлился - курс биткоина опустился до 61 001 доллара.
Ранее агентство Bloomberg обратило внимание, что в 2023 году биткоин вырос на 160% - с 16,5 тысячи долларов до 44 тысяч долларов.
По данным Росфинмониторинга, в 2023 году был зафиксирован двукратный рост незаконных операций с криптовалютой, в основном они связаны с коррупцией, терроризмом и оборотом наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru