«Спекуляция и ажиотаж»: Почему мемкоины бьют рекорды рынка

Мемкоины являются новым классом криптовалюты, их стоимость зависит от популярности интернет-мемов, с которыми они связаны, рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в разговоре с НСН.

По данным крипто-агрегатора CoinGecko, за последние сутки крупнейшие мемкоины дорожали от 13 до 80%. Лидерами роста стали Pepe (PEPE) и dogwifhat (WIF), которые прибавили 70% и 47%. Мемкоины обгоняют по темпам роста биткоин. Самая известная криптовалюта из категории мемекоинов Dogecoin (DOGE) дорожала за сутки более чем на 12%. Припачкин отметил, что мемкоин является спекулятивным активом.