«Спекуляция и ажиотаж»: Почему мемкоины бьют рекорды рынка
Волатильность у мемкоина всегда повышена, он не несет в себе внутренней ценности, в отличие от биткоина, отметил в эфире НСН Юрий Припачкин.
Мемкоины являются новым классом криптовалюты, их стоимость зависит от популярности интернет-мемов, с которыми они связаны, рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в разговоре с НСН.
По данным крипто-агрегатора CoinGecko, за последние сутки крупнейшие мемкоины дорожали от 13 до 80%. Лидерами роста стали Pepe (PEPE) и dogwifhat (WIF), которые прибавили 70% и 47%. Мемкоины обгоняют по темпам роста биткоин. Самая известная криптовалюта из категории мемекоинов Dogecoin (DOGE) дорожала за сутки более чем на 12%. Припачкин отметил, что мемкоин является спекулятивным активом.
«В мире идет разогрев рынка цифровых активов, они приобретают разные формы. Это новый класс активов, криптовалюты, которые появились из-за интернет-мемов и вирусного маркетинга в соцсетях. Это очередной хайп на рынке. Их стоимость зависит от популярности интернет-мемов, с которыми они связаны. Первый мемкоин был коин, который был запущен в 2013 году. Тогда был мем с японской собакой сиба-ину. Сначала игрались в это как в пародию, потом люди стали покупать, уже миллиарды вложены. Основное отличие от традиционных криптовалют – там нет никакой внутренней ценности, как в биткоине. Это спекулятивный актив, спрос определяется на интернет-ажиотаже. Волатильность всегда повышена. Чем больше востребован какой-то мем в соцсети, тем выше его стоимость», - сказал Припачкин.
Кроме того, он дал прогноз относительно стоимости биткоина (BTC) в ближайшие три-четыре месяца.
«Прогноз: 90 тысяч долларов в ближайшие три-четыре месяца. Мемкоинам далеко до биткоина, биткоин тянет весь рынок наверх», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 28 февраля, курс биткоина в очередной раз обновил годовой максимум, превысив отметку в 59 тысяч долларов на бирже Binance в паре к стейблкоину USDT. Исторический максимум курса биткоина был достигнут 10 ноября 2021 года на отметке 68,7 тысяч долларов, передает «Радиоточка НСН».
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