Стоимость биткоина впервые с 10 ноября 2021 года превысила 66 тысяч долларов

По состоянию на 17:42 мск 4 марта криптовалюта подорожала на 6,34% - до 66 190 долларов. Спустя три минуты рост несколько замедлился и курс биткоина составил 66 155 долларов.

Ранее полиция обнаружила в Иркутской области криптоферму, оборудованную в коровнике, владельцем которой оказался 40-летний арендатор крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».