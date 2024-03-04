Стоимость биткоина впервые с 10 ноября 2021 года превысила 66 тысяч долларов
4 марта 202418:01
Стоимость биткоина впервые с 10 ноября 2021 года поднялась выше 66 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 17:42 мск 4 марта криптовалюта подорожала на 6,34% - до 66 190 долларов. Спустя три минуты рост несколько замедлился и курс биткоина составил 66 155 долларов.
Ранее полиция обнаружила в Иркутской области криптоферму, оборудованную в коровнике, владельцем которой оказался 40-летний арендатор крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru