Биткоин подорожал до $65 тысяч впервые с ноября 2021 года

Биткоин в ходе торгов преодолел отметку в 65 тысяч долларов за единицу криптовалюты. На площадке CoinDesk цена поднималась до $65 138. Произошло это впервые с середины ноября 2021 года.

Через некоторое время цена биткоина опустилась ниже $65 тысяч. Сейчас он торгуется в районе $64 867.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил, что мемкоины, несмотря на высокие темпы роста, не смогут догнать биткоин. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он назвал мемкоины «спекулятивным активом».

