Стоимость биткоина впервые превысила 62 тысячи долларов
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, взлетев выше 62 тысяч долларов за единицу. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
По состоянию на 11:21 по московскому времени, в ходе торговой сессии криптовалюта достигла отметки в 62,394 тысячи долларов. Биткоин прибавил в цене 2,34%.
Между тем, президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин спрогнозировал, что к осени биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов за единицу, отмечает телеканал «360».
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