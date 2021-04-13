Стоимость биткоина впервые превысила 62 тысячи долларов

По состоянию на 11:21 по московскому времени, в ходе торговой сессии криптовалюта достигла отметки в 62,394 тысячи долларов. Биткоин прибавил в цене 2,34%.

Между тем, президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин спрогнозировал, что к осени биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов за единицу, отмечает телеканал «360».

