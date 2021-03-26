Инвестор-миллиардер предупредил о возможном запрете биткоина

Он напомнил, что в 1934 году американские власти объявили незаконным частное владение золотом, так как «не хотели, чтобы золото конкурировало с деньгами и кредитами». По словам финансиста, нечто подобное может произойти и с биткоином.

Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил, что биткоин не станет деньгами, сообщает RT.

По его мнению, каждый платёж криптовалютой является дорогим удовольствием и биткоин уже давно позиционируют как альтернативу золоту.

