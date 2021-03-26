Инвестор-миллиардер предупредил о возможном запрете биткоина
Стало известно о том, что существует «большая вероятность» того, что биткоин может быть объявлен вне закона, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, американского инвестора-миллиардера Рэйя Далио.
Он напомнил, что в 1934 году американские власти объявили незаконным частное владение золотом, так как «не хотели, чтобы золото конкурировало с деньгами и кредитами». По словам финансиста, нечто подобное может произойти и с биткоином.
Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил, что биткоин не станет деньгами, сообщает RT.
По его мнению, каждый платёж криптовалютой является дорогим удовольствием и биткоин уже давно позиционируют как альтернативу золоту.
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