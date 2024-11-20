Стоимость биткоина превысила $94 тысячи

Впоследствии рост стоимости биткоина ускорился и достиг $94,302 тысчи за монету к 16:30 мск.

Эксперты полагают, что рост стоимости криптовалюты усилился после того, как торги опционами на спотовые биткоин-ETF стали доступны на бирже Nasdaq. В первый день торгов опционы собрали свыше $2 млрд.

Ранее эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский заявил, что текущий цикл роста биткоина не похож ни на один предыдущий, при этом курс в 100 тысяч долларов может стать вполне преодолимым пределом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

