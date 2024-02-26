Стоимость биткоина превысила $53 тысячи
26 февраля 202419:32
Стоимость биткоина в ходе торгов 26 февраля превысила $53 тысячи, свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По состоянию на 19:09 биткоин торговался по $53,145 тысячи. Спустя несколько минут криптовалюта ускорила рост и достигла $53,318 тысячи.
За день биткоин подорожал на +3,43%. Последний раз криптовалюта торговалась выше $53 тысяч в декабре 2021 года.
В январе Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России рекомендовал отказаться от операций с криптовалютой и предупредил о высоком риске потерять деньги, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы
- Над территорией Брянской области сбили беспилотник ВСУ
- Певец Андрей Губин опроверг слухи о возвращении на сцену
- В Болгарии заподозрили в шпионаже двух граждан России
- Гибриды и электрокары подорожают из-за новых правил сертификации
- Заводу «Кристалл» отказали в регистрации бренда водки Shaman
- Lenovo представила первый в мире ноутбук с прозрачным экраном
- Стоимость биткоина превысила $53 тысячи
- Трамп обжаловал решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве
- Двое детей пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru