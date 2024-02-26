Стоимость биткоина превысила $53 тысячи

Стоимость биткоина в ходе торгов 26 февраля превысила $53 тысячи, свидетельствуют данные площадки Coindesk.

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По состоянию на 19:09 биткоин торговался по $53,145 тысячи. Спустя несколько минут криптовалюта ускорила рост и достигла $53,318 тысячи.

За день биткоин подорожал на +3,43%. Последний раз криптовалюта торговалась выше $53 тысяч в декабре 2021 года.

В январе Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России рекомендовал отказаться от операций с криптовалютой и предупредил о высоком риске потерять деньги, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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