Стоимость биткоина превысила $53 тысячи

По состоянию на 19:09 биткоин торговался по $53,145 тысячи. Спустя несколько минут криптовалюта ускорила рост и достигла $53,318 тысячи.

За день биткоин подорожал на +3,43%. Последний раз криптовалюта торговалась выше $53 тысяч в декабре 2021 года.

В январе Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России рекомендовал отказаться от операций с криптовалютой и предупредил о высоком риске потерять деньги, отмечает «Радиоточка НСН».

