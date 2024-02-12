Стоимость биткоина превысила $50 тысяч

По состоянию на 20:19 мск стоимость главной мировой криптовалюты составляла $50,062 тысячи. За день биткоин подорожал на 3,83%.

Как отмечает RT, последний раз биткоин торговался по цене выше $50 тысяч в декабре 2021 года.

В январе Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России рекомендовал отказаться от операций с криптовалютой. В заявлении говорится о высокой волатильности актива и риске потерять деньги, отмечает «Радиоточка НСН».

