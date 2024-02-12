Стоимость биткоина превысила $50 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов 12 февраля поднялась выше $50 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По состоянию на 20:19 мск стоимость главной мировой криптовалюты составляла $50,062 тысячи. За день биткоин подорожал на 3,83%.
Как отмечает RT, последний раз биткоин торговался по цене выше $50 тысяч в декабре 2021 года.
В январе Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России рекомендовал отказаться от операций с криптовалютой. В заявлении говорится о высокой волатильности актива и риске потерять деньги, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость биткоина превысила $50 тысяч
- ООН признала 2014 год датой начала конфликта на Украине
- В Челябинской области столкнулись два поезда
- Пентагон подтвердил, что Остин не поедет в Брюссель на встречу по Украине
- Совет ЕС утвердил использование прибыли от замороженных активов РФ для Украины
- Саудовская Аравия объяснила отказ от увеличения добычи нефти «зеленым» переходом
- Соцопрос: Российские геймеры чаще всего слушают рок
- Россельхозбанк: дефицит бананов в РФ может начаться через месяц
- СМИ: ЕС намерен ввести ограничения против ряда компаний за сотрудничество с РФ
- Жозеп Боррель призвал ограничить поставки оружия Израилю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru