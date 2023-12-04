Стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с апреля 2022 года
Стоимость биткоина на площадке Coindesk впервые с 10 апреля 2022 года превысила 42 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным площадки на 13:52 мск 4 декабря, криптовалюта подорожала на 6,4% - до 42,05 тысячи долларов. Через несколько минут стоимость биткоина немного снизилась - до 41 949 долларов.
Ранее криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении обслуживания рублёвых депозитов из-за ухода площадки из России и продаже бизнеса компании CommEX.
В сообщении Binance отмечается, что вывод рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru