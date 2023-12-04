Стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с апреля 2022 года

Согласно данным площадки на 13:52 мск 4 декабря, криптовалюта подорожала на 6,4% - до 42,05 тысячи долларов. Через несколько минут стоимость биткоина немного снизилась - до 41 949 долларов.

Ранее криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении обслуживания рублёвых депозитов из-за ухода площадки из России и продаже бизнеса компании CommEX.

В сообщении Binance отмечается, что вывод рублей будет доступен до 3:00 мск 31 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

