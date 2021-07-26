Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила отметку в 40 тысяч долларов во время торговой сессии в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Coindesk.

Маск рассказал, когда машины Tesla можно будет купить за биткоины

Отмечается, что этот уровень был преодолен впервые с 16 июня текущего года. Рост составил 17,2%.

Сегодня биткоин - самая популярная из всех криптовалют.



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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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