Стоимость биткоина превысила $100 тысяч впервые с 7 февраля

Стоимость биткойна впервые с 7 февраля 2025 года превысила отметку в 100 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

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В частности, по состоянию на 18:21 мск 8 мая стоимость криптовалюты увеличилась на 3,1% и достигла 100,05 тысячи долларов.

Через несколько минут биткоин стал дороже ещё на 3,79%. Его курс вырос до 100,71 тысячи долларов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике необходимо развивать майнинг криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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