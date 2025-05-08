Стоимость биткоина превысила $100 тысяч впервые с 7 февраля
8 мая 202518:56
Стоимость биткойна впервые с 7 февраля 2025 года превысила отметку в 100 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
В частности, по состоянию на 18:21 мск 8 мая стоимость криптовалюты увеличилась на 3,1% и достигла 100,05 тысячи долларов.
Через несколько минут биткоин стал дороже ещё на 3,79%. Его курс вырос до 100,71 тысячи долларов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике необходимо развивать майнинг криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru