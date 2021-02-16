Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум, достигнув отметки почти 50 тысяч долларов. Таковы данные торгов на сайте CoinDesk.

Цена биткоина впервые превысила 49 тысяч долларов

Стоимость единицы достигала $49 950, передает RT.

Стоимость этой криптовалюты начала резко расти неделю назад, 8 февраля, после того, как компания Tesla заявила, что собирается вложить в биткоин 1,5 млрд долларов.


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ФОТО: РИА Новости
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