Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
16 февраля 202108:01
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум, достигнув отметки почти 50 тысяч долларов. Таковы данные торгов на сайте CoinDesk.
Стоимость единицы достигала $49 950, передает RT.
Стоимость этой криптовалюты начала резко расти неделю назад, 8 февраля, после того, как компания Tesla заявила, что собирается вложить в биткоин 1,5 млрд долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru