Стоимость бензина в 2020 году в России увеличилась на 2,6%
Цены на бензин в России с 22 по 28 декабря выросли на 0,1% после десяти недель стабильности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).
Агентство передает, что с начала 2020 года цены на бензин к 28 декабря выросли на 2,6%. Это ниже инфляции за 2020 год, которая составила почти 5%. Средняя цена одного литра бензина по России на 28 декабря 2020 года составила 45,91 руб.
Цены на дизельное топливо в период с 22 по 28 декабря также поднялись на 0,1%, топливо демонстрирует рост уже вторую неделю подряд. С начала года рост составил 1,9%. Дизтопливо 28 декабря обходилось покупателю в 48,74 рублей по сравнению с 48,68 рублями 21 декабря.
Производство бензина за неделю в России также снизилось на 0,3%. до 743,3 тыс. тонн, также снизилось и производство дизельного топлива - на 1,4%, и составило 1 млн 529,8 тыс. тонн.
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