Новак: Кабмин не планирует вводить госрегулирование цен на АЗС

Он пояснил, что подобная идея «неоднократно ранее прорабатывалась, но не была поддержана», так как может привести к возникновению дефицита топлив.

«Это может привести к искажению свободного рыночного ценообразования, дестимулировать инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и развитие сетей автозаправочных станций», - указал Новак.

Ранее Новак заявил, что российские власти приняли решение дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале 2024 года на 471 тысячу баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

