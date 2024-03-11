Новак: Кабмин не планирует вводить госрегулирование цен на АЗС
Российское правительство не планирует вводить в стране госрегулирование розничных цен на топливо. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил вице-премьер России Александр Новак.
Он пояснил, что подобная идея «неоднократно ранее прорабатывалась, но не была поддержана», так как может привести к возникновению дефицита топлив.
«Это может привести к искажению свободного рыночного ценообразования, дестимулировать инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и развитие сетей автозаправочных станций», - указал Новак.
Ранее Новак заявил, что российские власти приняли решение дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале 2024 года на 471 тысячу баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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