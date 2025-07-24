Цены на бензин в России растут из-за низкого уровня производства, заявил НСН в комментарии президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Бензин в России подорожает уже в августе, спрогнозировали эксперты рынка. Как сообщает «Газета.Ru», среди причин они назвали ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов, курс валют, повышение акцизов, инфляцию и сезонный спрос. Согласно прогнозу, стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года - до 60,2 рубля. АИ-92 подорожает на 9,5%, до 55,1 рубля.

«Ситуация тяжелая. Сейчас, в июле идут ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов, что ранее на моей памяти никогда не было. У нас низкий уровень переработки, соответственно - низкий уровень производства. Из-за этого все проблемы. При этом впереди еще период осенних ремонтов. Тут летние не кончились, а уже всё плохо», - пояснил собеседник НСН.