«Все плохо!»: В Топливном союзе назвали главную причину подорожания бензина
Внеплановый ремонт НПЗ привел к снижению производства и росту цен, заявил НСН глава РТС Евгений Аркуша
Цены на бензин в России растут из-за низкого уровня производства, заявил НСН в комментарии президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.
Бензин в России подорожает уже в августе, спрогнозировали эксперты рынка. Как сообщает «Газета.Ru», среди причин они назвали ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов, курс валют, повышение акцизов, инфляцию и сезонный спрос. Согласно прогнозу, стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года - до 60,2 рубля. АИ-92 подорожает на 9,5%, до 55,1 рубля.
«Ситуация тяжелая. Сейчас, в июле идут ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов, что ранее на моей памяти никогда не было. У нас низкий уровень переработки, соответственно - низкий уровень производства. Из-за этого все проблемы. При этом впереди еще период осенних ремонтов. Тут летние не кончились, а уже всё плохо», - пояснил собеседник НСН.
При этом, по словам Аркуши, формально розничные цены на бензин у нас не могут расти выше уровня инфляции.
«Правительство у нас запрещает нефтяным компаниям повышать цены больше. За этим строго следит антимонопольная служба. Да, независимые АЗС могут поднимать, им никто не запретит. Они поднимают цены, но теряют в объеме реализации. Ничего хорошего в этом нет. У нас цены поднимаются на всё. Продовольственная, промышленная инфляция растет двузначными цифрами. При этом, по данным Росстата, потребительская инфляция увеличивается на 4 – 6 %, даже на этой неделе снизилась. Вот так считают в среднем рынок», - отметил президент РТС.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что во избежание рецессии в России нужно сажать за преступления в хозяйственной сфере.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области
- ВС РФ освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
- «Как Миронов и Агутин!»: Александр Демидов о трансформации актера в музыканта
- Полицейского из Белгорода арестовали по делу о получении взяток от канала Baza
- Путин анонсировал строительство шести новых атомных подводных лодок
- «Все плохо!»: В Топливном союзе назвали главную причину подорожания бензина
- В Госдуме пообещали осенью обсудить возвращение пива на стадионы
- Почему цены на лекарства не вырастут вместе с долларом
- Трамп пообещал не разрушать бизнес Маска
- Залужный допустил, что конфликт на Украине затянется еще на девять лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru