Стоимость бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Таким образом был обновлён рекорд, установленный в сентябре 2021 года, когда тонну бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России оценили в 60 570 рублей.

Стоимость бензина Аи-92 прибавила 1,91% и составила 52 282 рублей. Тонну летнего дизеля оценили в 50 533 рубля (+0,45%), а сжиженные углеводородные газы - в 28 868 рублей (+8,47%). Мазут стал дешевле на 0,67% - до 13 690 рублей, а цена авиакеросина осталась не изменилась - 64 720 рублей за тонну.

Ранее житель штата Миннесота (США) Кай Майклсон представил мотоцикл, который работает исключительно на пиве, пишут «Известия».

