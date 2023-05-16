Стоимость бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена тонны бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов 16 мая выросла на 1,72% - до 60 608 рублей, сообщает РИА Новости.

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Таким образом был обновлён рекорд, установленный в сентябре 2021 года, когда тонну бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России оценили в 60 570 рублей.

Стоимость бензина Аи-92 прибавила 1,91% и составила 52 282 рублей. Тонну летнего дизеля оценили в 50 533 рубля (+0,45%), а сжиженные углеводородные газы - в 28 868 рублей (+8,47%). Мазут стал дешевле на 0,67% - до 13 690 рублей, а цена авиакеросина осталась не изменилась - 64 720 рублей за тонну.

Ранее житель штата Миннесота (США) Кай Майклсон представил мотоцикл, который работает исключительно на пиве, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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