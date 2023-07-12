Стоимость бензина Аи-92 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну
Цена тонны бензина Аи-92 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
По данным площадки, стоимость 92-го бензина увеличилась на 0,47% - до 60 017 рублей за тонну, однако по территориальному индексу Европейской части РФ прибавка составила 0,63%, - до 59 816 рублей за тонну.
Стоимость тонны бензина Аи-95 выросла на 0,7% - до 66 556 рублей, тонны летнего дизельного топлива - на 0,47%, до 52 335 рублей. Топочный мазут подорожал на 4,57% - до 20 392 рубля за тонну, а авиакеросин стал дороже на 0,53% - 65 391 рубль за тонну.
Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал «Радиоточке НСН», что в некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные, что наносит ущерб бизнесу и экономике в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru