Стоимость бензина Аи-92 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну

По данным площадки, стоимость 92-го бензина увеличилась на 0,47% - до 60 017 рублей за тонну, однако по территориальному индексу Европейской части РФ прибавка составила 0,63%, - до 59 816 рублей за тонну.

Стоимость тонны бензина Аи-95 выросла на 0,7% - до 66 556 рублей, тонны летнего дизельного топлива - на 0,47%, до 52 335 рублей. Топочный мазут подорожал на 4,57% - до 20 392 рубля за тонну, а авиакеросин стал дороже на 0,53% - 65 391 рубль за тонну.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал «Радиоточке НСН», что в некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные, что наносит ущерб бизнесу и экономике в целом.

