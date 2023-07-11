Биржевая стоимость бензина Аи-92 снова установила рекорд

Согласно данным площадки на 11 июля, по территориальному индексу Европейской части РФ 92-й бензин подорожал на 0,4% - до 59 551 рублей за тонну. Накануне цена Аи-92 достигла отметки 59 198 рублей за тонну.

Подорожали и прочие виды топлива. Так, стоимость тонны бензина Аи-95 увеличилась на 0,2% - до 66 096 рублей. Летний дизель подорожал на 0,4% - до 52 088 тысяч рублей за тонну. Тонна топочного мазута стала дороже на 5,7% - до 19 500 рублей, а тонна авиакеросина стала стоить на 2,5% больше - 65 044 рублей.

Ранее в Росстате заявили, что в мае 2023 года в России снизились объёмы производства бензина - на 1,1% год к году (3,5 млн тонн), передает «Радиоточка НСН».