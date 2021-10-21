Степашин заявил о 25% фальсификате стройматериалов в России

Почти 25% всех строительных материалов, которые производятся на территории Российской Федерации, это – подделка низкого качества, фальсификат. Такую статистику озвучил председатель Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин.

Он выступил на совместном заседании общественных советов ведомства и Росстандарта. Как подчеркнул Степашин, фальсифицированный товар не обладает необходимыми для безопасной эксплуатации характеристиками. Он выступил за введение четкого понятия фальсифицированной промышленной продукции, в том числе строительной, а также мер ответственности за ее производство, продажу и применение.

Общественный совет при Минстрое уже сформулировал соответствующие поправки в федеральный закон о техническом регулировании. Степашин подчеркнул, что от качества стройматериалов и других товаров для строительства зависит безопасность сооружений, а значит, и человека.

