НБКИ: Количество выданных автокредитов упало в октябре на 35%

При этом уточняется, что число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за последние два года (на 90 дней их просрочили 31,4 тысячи раз). От общего числа заемщиков эта цифра составляет 1,45%. Отмечается, что это максимальный показатель с ноября 2022 года.

Так, за первые восемь месяцев текущего года общая сумма выданных автокредитов составила без малого 1,6 трлн рублей. Это приблизительно вдвое больше, чем в январе-августе 2023 года. Данную тенденцию эксперты объяснили эффектом низкой базы из-за нехватки новых машин в прошлом году.

Больше всего автокредитов было выдано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».

