НБКИ: Количество выданных автокредитов упало в октябре на 35%

Количество выданных автокредитов в России упало в октябре на 35%, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным аналитиков, в октябре было выдано 110,6 тысячи кредитов на покупку автомобилей на фоне 170 тысяч в сентябре. При этом в октябре прошлого года было выдано на 7,5% ссуд меньше, чем в октябре 2024 года.

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При этом уточняется, что число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за последние два года (на 90 дней их просрочили 31,4 тысячи раз). От общего числа заемщиков эта цифра составляет 1,45%. Отмечается, что это максимальный показатель с ноября 2022 года.

Так, за первые восемь месяцев текущего года общая сумма выданных автокредитов составила без малого 1,6 трлн рублей. Это приблизительно вдвое больше, чем в январе-августе 2023 года. Данную тенденцию эксперты объяснили эффектом низкой базы из-за нехватки новых машин в прошлом году.

Больше всего автокредитов было выдано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ростовской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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