«Статус устарел»: Депутат Кирьянов заявил, что самозанятые заменят ИП после 2028 года

Самозанятые могут заменить индивидуальных предпринимателей после 2028 года, так как статус ИП морально устарел, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Минтруд предложил ввести добровольные взносы для самозанятых в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию для этой категории налогоплательщиков на случай временной нетрудоспособности, пишут «Ведомости». Размер взносов определен в 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 рублей по выбору. Этот эксперимент закончится вместе с экспериментом «налог на профессиональный доход» (НПД), который самозанятые платят до конца 2028 года. Кирьянов рассказал о дальнейшей судьбе самозанятых.