«Статус устарел»: Депутат Кирьянов заявил, что самозанятые заменят ИП после 2028 года
Самозанятые могут заменить ИП после завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход, заявил НСН Артем Кирьянов.
Самозанятые могут заменить индивидуальных предпринимателей после 2028 года, так как статус ИП морально устарел, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Минтруд предложил ввести добровольные взносы для самозанятых в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию для этой категории налогоплательщиков на случай временной нетрудоспособности, пишут «Ведомости». Размер взносов определен в 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 рублей по выбору. Этот эксперимент закончится вместе с экспериментом «налог на профессиональный доход» (НПД), который самозанятые платят до конца 2028 года. Кирьянов рассказал о дальнейшей судьбе самозанятых.
«Налог на профессиональный доход идет у нас в рамках эксперимента. Можно говорить о том, что эксперимент удачный. Основная цель – вывести людей из тени, создать им среду для комфортной уплаты налогов. Эта задача выполнена. Лично я считаю, что у самозанятых есть будущее, как у людей, которые начинают свою предпринимательскую карьеру. Вполне возможно, что самозанятые из этого экспериментального налогового режима перейдут в другой юридический статус. Возможно, они заместят индивидуальных предпринимателей. Потому что, на мой взгляд, статус ИП морально устарел», - рассказал он.
По его словам, в таком случае бизнес будет делиться на «две группы».
«Тогда у нас будет ситуация, когда есть микробизнес – люди, которые стали самозанятыми, а также есть бизнес на общих юридических основаниях. Обычный бизнес – это уже для тех самозанятых, которые стали зарабатывать больше, стали именно предпринимателями. Это перспектива для эксперимента налога на профессиональный доход, который завершится в 2028 году», - заключил собеседник НСН.
В России порядка 260 тысяч женщин заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, их средний доход составляет 6,2 миллиона рублей, рассказал ранее генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич на Восточном экономическом форуме, передает «Радиоточка НСН».
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