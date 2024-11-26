Старовойт: В Донбассе могут восстановить производство общественного транспорта
26 ноября 202409:58
Производство общественного транспорта могут восстановить в Донбассе. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт, пишет РИА Новости.
По словам главы Минтранса, вопрос восстановления производства рассматривается для программы обновления общественного транспорта.
Ранее власти Донецкой Народной Республики анонсировали запуск производства общественного электротранспорта на территории будущего индустриального парка.
Между тем в Москве нарастили производство машин и оборудования на 24% по сравнению с 2023 годом, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru