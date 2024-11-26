Старовойт: В Донбассе могут восстановить производство общественного транспорта

Производство общественного транспорта могут восстановить в Донбассе. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт, пишет РИА Новости.

Путин: Промышленное производство в России развивается с опережением

По словам главы Минтранса, вопрос восстановления производства рассматривается для программы обновления общественного транспорта.

Ранее власти Донецкой Народной Республики анонсировали запуск производства общественного электротранспорта на территории будущего индустриального парка.

Между тем в Москве нарастили производство машин и оборудования на 24% по сравнению с 2023 годом, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДонбассПроизводствоОбщественный ТранспортМинтранс

Горячие новости

Все новости

партнеры