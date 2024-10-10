Путин: Промышленное производство в России развивается с опережением

Российское промышленное производство растёт, обрабатывающие отрасли развиваются с опережением, сообщает RT со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

«Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли — они развиваются с опережением», — заявил президент. Российский лидер отметил, что это во многом стало возможным благодаря системной и совместной работе бизнеса и властей по обновлению и качественному развитию производственных мощностей.

Также Путин назвал перспективным направлением производство российских тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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