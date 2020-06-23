Станет ли эффективным налог для богатых?

Повышение налога на доходы физических лиц для наиболее обеспеченной части граждан России стало главным событием вторника. О принятии такого решения объявил президент Владимир Путин в своем телеобращении к стране. Плоская шкала НДФЛ в 13% будет применяться только до отсечки в пять миллионов рублей годового дохода. Все, что выше этой суммы, будет облагаться НДФЛ по ставке в 15%. Эта мера должна вступить в силу с 1 января следующего года, - сообщил глава государства.

Решение пусть ненамного, но уйти от плоской шкалы НДФЛ озвучено президентом всего через несколько дней после того, как правительство решительно опровергло даже сам факт обсуждения этой темы. В минувший четверг с таким заявлением выступила пресс-служба кабмина в ответ на публикации о готовящемся увеличении ставки до 15% для людей с высокими доходами. Тогда, правда, сумма отсечения называлась другая – в пределах трех миллионов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда также сказал, что решений на сей предмет не принималось. Но уже тогда идея нашла поддержку всех четырех фракций российской Госдумы.

Аккуратным назвал решение по корректировке НДФЛ глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, «непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», - написал Кудрин в соцсетях.

Вопрос, насколько это решение окажется эффективным. Целый ряд авторитетных российских экономистов заявляли в эфире НСН о том, что богатые и сверхбогатые россияне платить налоги на родине не спешат. В частности, по словам, руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, особенно в условиях кризиса эти люди выбирают «офшорный тип помещения капитала и стараются вывести его из России, и налогов с него не уплачивать». Офшорные компании должны быть запрещены, без этого невозможно решить эту проблему, - отметил эксперт.

На эту же проблему обратил внимание и председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов:

«Офшоризация экономики никуда не исчезла. Это означает, что крупный бизнес практически не платит никаких налогов, как и их хозяева, которые регистрируют гражданство в офшорных юрисдикциях и уходят от подоходного налога», - отметил экономист в эфире НСН.

Введение плоской шкалы налога на доходы физлиц имело целью легализацию зарплат, - напомнил Алексей Кудрин. Тогда, в начале 2000-х, это сильно помогло, - отметил глава Счетной палаты. Поможет ли уход от нее сейчас?

