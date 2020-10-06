Росстат рассказал, какие продукты подорожали в сентябре

В сентябре в России сахар-песок подорожал на 7,8% по отношению к августу текущего года, а подсолнечное масло - на 2,63%. Об этом говорят данные, предоставленные Росстатом. Также отмечается, что по сравнению с декабрем 2019-го рост цен на эти продукты составил более 33% и 7% соответственно.

Помимо этого, по данным Росстата, в прошлом месяце росли цены и на другие продовольственные товары: так, увеличились цены на отечественную икру лососевых рыб, сосиски, сардельки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также на горох и фасоль, печенье, кофе и фруктовые соки, пишет РИА Новости.

Между тем, цены на овощи и фрукты снизились практически во всех регионах России.