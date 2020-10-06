Росстат рассказал, какие продукты подорожали в сентябре
В сентябре в России сахар-песок подорожал на 7,8% по отношению к августу текущего года, а подсолнечное масло - на 2,63%. Об этом говорят данные, предоставленные Росстатом. Также отмечается, что по сравнению с декабрем 2019-го рост цен на эти продукты составил более 33% и 7% соответственно.
Помимо этого, по данным Росстата, в прошлом месяце росли цены и на другие продовольственные товары: так, увеличились цены на отечественную икру лососевых рыб, сосиски, сардельки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также на горох и фасоль, печенье, кофе и фруктовые соки, пишет РИА Новости.
Между тем, цены на овощи и фрукты снизились практически во всех регионах России.
А ранее стало известно, что фермеры прогнозируют подорожание картофеля этой осенью. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец». Причинами повышения цен на продукты осенью, в том числе на картофель, стали поздняя посевная кампания, коронавирус и погодные аномалии.
Так, фермеры прогнозируют неурожай картофеля в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае - из-за засухи, а в Подмосковье, Чувашии и Костроме – в связи подтоплениями полей.
Между тем, в АККОР (Всероссийской ассоциации фермеров) не прогнозируют роста банкротств даже на фоне сокращения производства овощей в фермерском сегменте.
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