Стало известно, сколько россиян получили премии по итогам 2020 года

Премии по итогам 2020 года получили лишь 15% россиян. Годовое вознаграждение в среднем составило до 30 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что на премию рассчитывали 37% работающих граждан.

Из тех, кто не получил премию перед Новым годом, каждый десятый надеется на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия, передает РИА Новости.