Стало известно, сколько россиян получили премии по итогам 2020 года
Премии по итогам 2020 года получили лишь 15% россиян. Годовое вознаграждение в среднем составило до 30 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Отмечается, что на премию рассчитывали 37% работающих граждан.
Из тех, кто не получил премию перед Новым годом, каждый десятый надеется на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия, передает РИА Новости.
В исследовании также говорится, что больше половины премированных россиян - 57% - получили премию размером до 10 тысяч рублей. 15% респондентам выплатили до 20 тысяч рублей, 8% указали размер премии до 30 тысяч рублей, а каждый пятый получил более 30 тысяч рублей в качестве поощрения.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенном в декабре прошлого года среди работодателей, говорилось, что 41% компаний собираются выдать годовое вознаграждение своим сотрудникам, сообщает RT.
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