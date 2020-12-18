Каждая третья компания планирует выплатить годовые премии сотрудникам
41% компаний планируют выплатить годовую премию в этом году сотрудникам. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
При этом только 17% поощрят всех работников, а 24% - только тех, у кого были хорошие показатели в работе, передает RT.
Почти треть (28%) компаний не собираются выплачивать никаких премий, еще 31% работодателей пока не решили вопрос годовых поощрений.
Чаще всего о премировании говорят представители компаний в области информационных технологий и телекоммуникаций.
Между тем, главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с URA.RU рассказал, что усиление контроля за оплатой наличными средствами в России снизит коррупцию среди чиновников. При этом рядовые граждане даже не заметят изменений. Так он прокомментировал информацию о том, что с 10 января 2021 года в стране будут запрещены анонимные платежи.
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