Каждая третья компания планирует выплатить годовые премии сотрудникам

41% компаний планируют выплатить годовую премию в этом году сотрудникам. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

При этом только 17% поощрят всех работников, а 24% - только тех, у кого были хорошие показатели в работе, передает RT.

Эксперты назвали долю не читающих договор по кредиту россиян

Почти треть (28%) компаний не собираются выплачивать никаких премий, еще 31% работодателей пока не решили вопрос годовых поощрений.

Чаще всего о премировании говорят представители компаний в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Между тем, главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с URA.RU рассказал, что усиление контроля за оплатой наличными средствами в России снизит коррупцию среди чиновников. При этом рядовые граждане даже не заметят изменений. Так он прокомментировал информацию о том, что с 10 января 2021 года в стране будут запрещены анонимные платежи.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Премия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры