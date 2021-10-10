Стало известно об угрозах рублю до конца года

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на резидента экспертного клуба ЦСР Александра Бездольного, перспективы скорее благоприятные, чем негативные. За последние шесть месяцев рубль укрепился к доллару на 4,5 процента. Эксперт ожидает дальнейшего укрепления.

«До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи "дешевых денег", которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран», — заявил Бездольный. Также не исключено, что в 2022 году произойдет повышение ставки ФРС США, а значит, привлекательность американских ценных бумаг станет выше.

В результате валюты «третьих» стран упадут. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти. Ситуация может измениться в следующем году в худшую сторону.

Доллар США в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоить от 70 до 75 рублей. Такой прогноз дал эксперт по финансам, частный инвестор Александр Иванов.

