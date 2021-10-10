Стало известно об угрозах рублю до конца года
Стало известно о проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года.
Как сообщает «Прайм» со ссылкой на резидента экспертного клуба ЦСР Александра Бездольного, перспективы скорее благоприятные, чем негативные. За последние шесть месяцев рубль укрепился к доллару на 4,5 процента. Эксперт ожидает дальнейшего укрепления.
«До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи "дешевых денег", которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран», — заявил Бездольный. Также не исключено, что в 2022 году произойдет повышение ставки ФРС США, а значит, привлекательность американских ценных бумаг станет выше.
В результате валюты «третьих» стран упадут. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти. Ситуация может измениться в следующем году в худшую сторону.
Доллар США в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоить от 70 до 75 рублей. Такой прогноз дал эксперт по финансам, частный инвестор Александр Иванов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+56 608 / сут.
Умерли
215 тыс.+1 904 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+41 615 / сут.
- Стало известно об угрозах рублю до конца года
- Эксперт спрогнозировал рост цен на парфюмерию
- Названо условие для введения второго локдауна в России
- «Зеленые» Австрии поддержали решение Курца уйти в отставку
- Жириновский рассказал о закрытой встрече с Путиным
- В Чечне вводят QR-коды для посещения общественных мест
- В РУСАДА заявили об отсутствии помех для подготовки олимпийцев после отзыва аккредитации Московской лаборатории
- Заведено дело после нападения собаки на ребенка в Казани
- Эксперт объяснил, как уход Курца скажется на «Северном потоке — 2»
- Жириновский прокомментировал избиение пассажира в московском метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru