Назван диапазон курса доллара к концу года

Доллар США в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоить от 70 до 75 рублей. Такой прогноз дал эксперт по финансам, частный инвестор Александр Иванов. Он объяснил, чем вызвано текущее укрепление отечественной валюты относительно американской и евро.

«Ключевой фактор в этом процессе – рост мировых цен на нефть. Чёрное золото впервые с октября 2018 года торгуется на биржах выше 80 долларов за баррель, так высоко она поднималась даже в преддверии пандемии коронавируса», - отметил эксперт в эфире «Радио 1».

Однако, по мнению Иванова, дальше не стоит ждать сильного снижения доллара, поэтому уже сейчас можно приобретать валюту.

«Например, сегодня, несмотря на дальнейший рост нефти, доллар остаётся по 72 рубля и не особо охотно падает. Я в своих инвестициях ставлю на то, что американская валюта будет стоить в районе 70-72 рубля, практически это дно для него на сегодня. А в целом мы будем жить в реальности, где доллар будет стоить в диапазоне от 70 до 75 рублей», – пояснил инвестор.

Иванов также считает, что принципиальной разницы между вложениями в евро и доллары нет, но лично он предпочитает инвестиции в американскую валюту.

В пятницу 8 октября Центробанк снизил курс доллара на 9-11 октября до 71,99 рубля, евро - до 83,12 рубля.

