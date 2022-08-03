Стало известно о просадке рубля в августе

По его словам, все чаще обсуждается возобновление действия нового бюджетного правила, цены на сырье могут начать падать, а риск усиления санкций против России никуда не делся.

Отмечается, что в августе доллар может стоить 65-67 рублей. Зельцер советует хранить сбережения в китайском юане и гонконгском долларе.

Как сообщалось ранее, для дальнейшего ослабления российской национальной валюты важно к концу недели закрепиться выше отметки в 60 за доллар. Шульгина считает, что достичь 65 за доллар маловероятно.

