Стало известно о просадке рубля в августе

Факторы, способствовавшие укреплению российской национальной валюты, в августе начнут ослабевать, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера.

Раскрыто условие, при котором доллар подорожает до 85 рублей

По его словам, все чаще обсуждается возобновление действия нового бюджетного правила, цены на сырье могут начать падать, а риск усиления санкций против России никуда не делся.

Отмечается, что в августе доллар может стоить 65-67 рублей. Зельцер советует хранить сбережения в китайском юане и гонконгском долларе.

Как сообщалось ранее, для дальнейшего ослабления российской национальной валюты важно к концу недели закрепиться выше отметки в 60 за доллар. Шульгина считает, что достичь 65 за доллар маловероятно.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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