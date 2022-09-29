Стало известно, на сколько России хватит запасов газа и нефти

Стало известно, на сколько хватит российских запасов газа и нефти, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роснедра.

В США заявили о начале процесса установления предела цен на нефть из России

Там сообщили, что технологически извлекаемых запасов газа хватит на 62 года, то есть до 2084 года. Запасов нефти, которые можно добыть с использованием существующих технологий, хватит на 39 лет.

Отмечается, что все это – динамические величины, которые постоянно меняются и зависят от рыночных и технологических параметров.

Россия не ограничивает продажу своих энергоресурсов, а небогатым, маленьким странам просто стало сложнее купить газ, потому что цены на него очень выросли, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГазНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры