Стало известно, на сколько России хватит запасов газа и нефти
Стало известно, на сколько хватит российских запасов газа и нефти, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роснедра.
Там сообщили, что технологически извлекаемых запасов газа хватит на 62 года, то есть до 2084 года. Запасов нефти, которые можно добыть с использованием существующих технологий, хватит на 39 лет.
Отмечается, что все это – динамические величины, которые постоянно меняются и зависят от рыночных и технологических параметров.
Россия не ограничивает продажу своих энергоресурсов, а небогатым, маленьким странам просто стало сложнее купить газ, потому что цены на него очень выросли, заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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