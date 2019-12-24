Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»

Парламентарий отметил, что у «Нафтогаза» есть кредитные обязательства, поэтому часть средств пойдет на погашение долгов. Также компания может направить деньги на увеличение добычи газа на территории самой Украины. В-третьих, «Нафтогаз», как государственная компания, соответственно, средства могут быть направлены на выплаты в бюджет в виде дивидендов, передает RT.

Напомним, ранее «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража.

После этого стороны урегулировали все судебные споры и заключили контракт на транзит газа сроком на пять лет.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возглавляемая им в Раде фракция «Европейская солидарность» намерена инициировать санкции против прямых поставок газа на Украину, отмечает Газета.ру

