Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»
Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, на что компания «Нафтогаз» потратит 3 миллиарда долларов, которые ей выплатит российский «Газпром».
Парламентарий отметил, что у «Нафтогаза» есть кредитные обязательства, поэтому часть средств пойдет на погашение долгов. Также компания может направить деньги на увеличение добычи газа на территории самой Украины. В-третьих, «Нафтогаз», как государственная компания, соответственно, средства могут быть направлены на выплаты в бюджет в виде дивидендов, передает RT.
Напомним, ранее «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» три миллиарда долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража.
После этого стороны урегулировали все судебные споры и заключили контракт на транзит газа сроком на пять лет.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возглавляемая им в Раде фракция «Европейская солидарность» намерена инициировать санкции против прямых поставок газа на Украину, отмечает Газета.ру
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Колокольцев наказал сотрудников МВД Татарстана за учения с детьми
- Фанаты «Ахмата» обидели Рамзана Кадырова
- Матвиенко подержала отмену НДФЛ для нищих
- Названа возможная причина крушения Су-57 в Читинской области
- Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»