Стало известно, когда приостановится ослабление рубля

В ближайшие дни поддержку российской национальной валюте окажет налоговый период, пик которого придется на 26 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро

Ослабление рубля приостановится или негативный тренд будет переломлен. 21 декабря доллар и евро обновили полугодовые максимумы, превысив отметки 70 и 75 рублей соответственно. Это связано с началом действия ограничений против нефти из России, а также со спросом россиян и бизнеса на валюту перед праздниками.

Как считают участники рынка, в ближайшие месяцы российская валюта зафиксируется на уровнях вокруг 70 руб./$.

Утром 21 декабря американская валюта поднималась до 70,04 рубля. В последний раз подобные значения фиксировали 11 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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