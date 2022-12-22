Стало известно, когда приостановится ослабление рубля

Ослабление рубля приостановится или негативный тренд будет переломлен. 21 декабря доллар и евро обновили полугодовые максимумы, превысив отметки 70 и 75 рублей соответственно. Это связано с началом действия ограничений против нефти из России, а также со спросом россиян и бизнеса на валюту перед праздниками.

Как считают участники рынка, в ближайшие месяцы российская валюта зафиксируется на уровнях вокруг 70 руб./$.

Утром 21 декабря американская валюта поднималась до 70,04 рубля. В последний раз подобные значения фиксировали 11 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

