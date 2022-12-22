Стало известно, когда приостановится ослабление рубля
В ближайшие дни поддержку российской национальной валюте окажет налоговый период, пик которого придется на 26 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.
Ослабление рубля приостановится или негативный тренд будет переломлен. 21 декабря доллар и евро обновили полугодовые максимумы, превысив отметки 70 и 75 рублей соответственно. Это связано с началом действия ограничений против нефти из России, а также со спросом россиян и бизнеса на валюту перед праздниками.
Как считают участники рынка, в ближайшие месяцы российская валюта зафиксируется на уровнях вокруг 70 руб./$.
Утром 21 декабря американская валюта поднималась до 70,04 рубля. В последний раз подобные значения фиксировали 11 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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