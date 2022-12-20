Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро

Отмечается, что по состоянию на 10:10 доллар достиг 69,37 рубля, а курс евро составил 73,73 рубля. При этом индекс биржи в начале дня упал на 1,4%, до 2101 пункта.

Ранее «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова сообщил, что россиянам в 2023 году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

