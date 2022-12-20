Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро
Российский рубль продолжил резко снижаться 20 декабря, после старта торгов доллар превысил 69 рублей, а евро торгуется выше 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Отмечается, что по состоянию на 10:10 доллар достиг 69,37 рубля, а курс евро составил 73,73 рубля. При этом индекс биржи в начале дня упал на 1,4%, до 2101 пункта.
Ранее «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова сообщил, что россиянам в 2023 году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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