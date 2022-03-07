Стало известно, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас

Однако он заострил внимание на том, что делать это необходимо лишь в том случае, если покупка действительно необходима и запланирована. Стоит также учитывать риск того, что та техника, которую производят компании из Европы, США и Японии, может временно покинуть российский рынок.

По словам эксперта, «утюги и чайники, разумеется, будут в продаже, однако они могут подорожать на 30-40%».

Отмечается, что спрос на бытовую технику, как и на другие импортные товары, включая лекарства, сейчас опережает пополнение запасов. Зачастую это связано с логистикой, так как ряд ведущих контейнерных компаний мира объявили бойкот России.

Суверов напомнил, что бытовая техника — не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения.

Напомним, компания Samsung в скором времени возобновит работу в России в обычном режиме. При этом сервисное обслуживание техники производится в полном объеме, поддержка приложений и сервисов не прекращается.

Ранее стало известно, что южнокорейский производитель электроники и техники приостановил экспорт своей продукции в РФ из-за сложившейся геополитической обстановки

